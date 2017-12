Belgien udsætter retssag mod Paris-terrormistænkt

Den nye dato for retssagen vil blive fastsat ved et retsmøde mandag. Det sker på begæring fra Abdeslams forsvarer, Sven Mary. Det oplyser en domstol i Bruxelles fredag.

Abdeslam blev anholdt i den berygtede Bruxelles-bydel Molenbeek i marts 2016. Anholdelsen fandt sted tre dage efter, at han angiveligt var i skudveksling med politiet under en antiterroraktion i en anden bydel, Forest.

En måned senere blev han udleveret til Frankrig. Her er han sigtet for at have spillet en rolle i terrorangrebet mod spillestedet Bataclan og flere andre steder i den franske hovedstad i november 2015.

Den 28-årige Abdeslam menes at være den eneste overlevende fra den gruppe, der stod bag terrorangrebet i Paris.

Han menes også at have forbindelse til den gruppe, der gennemførte flere angreb i Bruxelles en uge efter, at han angiveligt var i skudveksling med politiet.

32 mennesker blev dræbt i angrebet mod lufthavnen i Bruxelles og en metrostation tæt på EU's hovedkontor i den belgiske hovedstad.

Abdeslam sidder nu varetægtsfængslet i Frankrig, hvor han er isoleret og under overvågning 24 timer i døgnet.