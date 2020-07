Belgien påbyder mundbind udendørs trods plan om lempelser

Stramningerne betyder blandt andet, at der bliver indført påbud om at bære mundbind offentlige steder udendørs, hvor folk er tæt stimlet sammen.

Belgien lukkede 18. marts landet for at mindske spredningen af coronavirus.

Regeringen har senere gradvist lempet nedlukningen, efter at det begyndte at gå rette vej for landet, hvor der hidtil er bekræftet 9808 coronadødsfald.

Den belgiske regering havde egentlig planlagt at lempe restriktionerne yderligere fra torsdag. Men udviklingen over den seneste uge betyder, at landet i stedet må gå på retræte.

- De seneste tal bør ikke få os til at gå i panik. Men de er nødt til at blive taget alvorligt, siger premierminister Wilmes på et pressemøde torsdag.

Under de nye restriktioner skal belgiske borgere i flere tilfælde bære mundbind i offentligheden. Det tæller udendørs markeder, shoppinggader og øvrige tætpakkede steder.

Der kommer også strammere regler for barer og restauranter. Her bliver det obligatorisk for alle, der ikke sidder ned, at bære mundbind.

Desuden skal kunder efterlade deres kontaktinformation, så de kan blive opsporet, såfremt der er et smitteudbrud.

Videre kan der indføres lokale nedlukninger som en del af forsøget på at mindske smittespredningen. Det kræver imidlertid, at der er epidemiologiske data, som berettiger sådanne tiltag.

Lempelser af de nye, strammere tiltag ligger ikke umiddelbart lige for. Premierminister Sophie Wilmes oplyser, at det er muligt, at der bliver fremlagt planer for lempelser 1. september.

Belgien har ifølge Johns Hopkins University registreret i alt 64.627 smittetilfælde.