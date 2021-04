Belgien løsner fra mandag restriktioner og tillader rejser

Belgiske skoler vil fra mandag få lov til at genåbne, samtidig med at ikke-essentielle rejser ind og ud af landet vil blive tilladt for første gang siden januar.

26. april kan belgierne så få lov at tage til frisøren igen, mens forretninger, der sælger ikke-essentielle varer, også vil få lov at åbne helt, uden at folk skal booke en aftale på forhånd, som det er tilfældet i øjeblikket.

8. maj kan barer og restauranter se frem til at åbne for første gang i seks måneder. Men kun for udendørs servering.

Samme dato kan loppemarkeder, forlystelsesparker og fitnesscentre også byde et begrænset antal kunder velkommen igen.

De lempede restriktioner kommer efter en måned lang nedlukning, der har nedbragt antallet af smittetilfælde, men ikke gjort meget for at reducere presset på landets hospitaler.

Derfor understreger Alexander De Croo, at regeringen har en "forsigtig tilgang" til den planlagte genåbning.

- Pandemien har forandret sig. Vi bekæmper ikke det samme virus, som vi gjorde for et år siden. Virusset og dets varianter er mere smitsomme og aggressive nu, siger han på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I den forbindelse opfordrer han også folk til at rejse så lidt som muligt, selv om det fra mandag igen bliver tilladt.

Infektionsraten i Belgien er stadig høj, men den falder gradvist.

De sidste to uger har der ifølge dpa således i gennemsnit været 471 smittetilfælde per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har der i Danmark den seneste uge været 80 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

I Belgien i den samme periode er antallet af døde med covid-19 steget med næsten 50 procent til 40 dødsfald om dagen.

Landets intensivafdelinger er også stadig under enormt pres.

Til gengæld er der kommet godt gang i landets vaccinationsprogram, hvor over to millioner ud af landets 11,5 millioner indbyggere har fået det første stik.

Belgien har målt i forhold til indbyggertal været et af verdens hårdest ramte lande under pandemien med over 22.000 dødsfald.

Kontakttallet i landet er i øjeblikket 1,0, hvilket vil sige, at ti smittede sender smitten videre til ti andre. Epidemien er dermed stabil.