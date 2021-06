Belgien forbyder briter at rejse ind af frygt for Delta-variant

Belgien planlægger at forbyde alle ikke-EU-borgere fra Storbritannien at rejse ind i landet for at forhindre smittespredning med coronavarianten Delta.

Belgien er bekymret for Delta-varianten, der først blev opdaget i Indien, og som på det seneste har fået smitten til at stige kraftigt i Storbritannien.

Situationen fik mandag den britiske regering til at droppe planerne om en fuld genåbning fra 21. juni.

Indrejseforbuddet fra Storbritannien til Belgien vil træde i kraft senest 27. juni. Også borgere fra 27 andre nationer får i samme ombæring forbud mod at rejse ind i landet.

Det betyder, at det om kort tid i princippet kun er EU-borgere og belgiske statsborgere, som kan rejse ind i landet, og de vil stadig skulle leve op til strenge karantænekrav ved ankomst.

Talsmand Jan Eyckmans siger, at regeringen ikke ønsker at sætte coronasituationen i landet over styr, på et tidspunkt hvor der for alvor er kommet fart under den belgiske vaccineudrulning.

- Selv om Storbritannien er fem uger foran os med deres vaccineudrulning, var de nødt til at udskyde deres planer om at løfte restriktioner.

- Men det her er en midlertidig situation, og den vil jævnligt blive vurderet igen, siger han om det kommende indrejseforbud.

Delta-varianten udgør i øjeblikket 6,1 procent af alle smittetilfældene i Belgien. Det viser de seneste officielle tal.

Flere studier indikerer dog, at tallet kan være endnu højere end det.

Delta-varianten er ifølge flere studier mere smitsom end andre varianter og ser også ud til at øge risikoen for indlæggelse.

Vaccinerne mod covid-19 ser dog stadig ud til at være effektive mod den.

Men hvor beskyttelsen mod andre varianter indtræder allerede kort tid efter første vaccinestik, skal man være fuldt vaccineret med to stik, før man opnår en tilsvarende beskyttelse mod Delta-varianten.