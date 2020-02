Beijing indfører to ugers corona-karantæne

Det sker for at inddæmme coronavirus, meddeler sundhedsmyndigheder ifølge den statslige kinesiske avis Beijing Ribao.

Kinas hovedstad, Beijing, indfører 14 dages karantæne for folk, der har været ude af byen og vender tilbage igen.

Der er tale om en såkaldt selvkarantæne. Det vil sige, at man enten skal blive hjemme eller være under observation i en gruppe i to uger efter hjemkomsten.

- De, der nægter at acceptere observation hjemme eller centraliseret samt andre tiltag for at forebygge og kontrollere, vil kunne retsforfølges, lyder det i en instruks fra den arbejdsgruppe, der skal forebygge udbredelse af virusset.

Der er desuden krav om, at hvis man vender tilbage til Beijing udefra, skal man give myndighederne besked på forhånd.

Udenlandske besøgende, der rejser til Beijing udefra Kina, er ikke nævnt. Det står ikke klart, om reglerne også gælder dem.

Kinesiske myndigheder har flere steder i landet indført udgangsforbud og andre skrappe restriktioner i et forsøg på at begrænse smitten.

Mange af disse tiltag er mere vidtgående end anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

I den kinesiske Hubei-provins, hvor virusset har sit epicenter, er det samlede smitteantal oppe på 51.986 personer. I det øvrige Kina er der over 11.000 smittede.

1318 personer har mistet livet efter at have været smittet med coronavirus i Hubei. Det samlede antal dødsfald i hele Kina er 1380.