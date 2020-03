Begge partier melder om kæmpe hjælpepakke på vej i USA

Men sent mandag lokal tid kan budskabet høres hos topfigurer i både den republikanske og demokratiske lejr.

Det er ikke første gang, at der er udmeldinger om, at en enorm amerikansk økonomisk hjælpepakke skulle være lige på trapperne.

Således fortæller USA's finansminister, republikanske Steven Mnuchin, og Demokraternes mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, at hjælpepakken formentlig kan blive til virkelighed tirsdag.

Senatet har forhandlet på højtryk de seneste dage om pakken, der kan blive på op mod 2000 milliarder dollar.

Pakken skal afbøde de værste konsekvenser af den økonomiske krise, der er fulgt i kølvandet på coronaviruspandemien.

- Der er stadig et par problemer, der diskuteres, siger Mnuchin kort før midnat lokal tid.

- Men jeg tror, at vi har store forhåbninger om, at aftalen kan blive lukket i morgen.

Schumer siger, at han også tror, at en afstemning i Senatet kan finde sted tirsdag.

- Det er en kæmpe lovpakke på 2000 milliarder dollar med mange forskellige enkeltdele, tilføjer han.

De seneste dage er to republikanske forsøg på at få godkendt pakken blevet stemt ned i Senatet.

I det andet forsøg, som fandt sted mandag, var der 49 stemmer for og 46 imod. Det var ikke nok, da det kræver 60 stemmer at få pakken vedtaget. Kun en demokrat stemte for.

Det står ikke præcist klart, hvad der er årsag til uenighederne, men Demokraterne har tidligere meldt ud, at der ikke er nok penge til hospitaler og delstaterne i hjælpepakken.

Kongressen har allerede vedtaget to væsentligt mindre lovgivningspakker, der skal afbøde de økonomiske konsekvenser af coronavirusset.

Over 550 mennesker er døde med coronavirus i USA, og der er mere end 43.800 bekræftede smittetilfælde.

Næsten en tredjedel af landets befolkning har fået besked om at blive hjemme.