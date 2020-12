Befriede skoledrenge er kommet til Katsina i Nigeria

Meddelelsen om, at drengene var på fri fod kom sent torsdag.

Snesevis af skoledrenge, som i sidste uge var blandt omkring 350 bortførte skoleelever i Nigeria, ankom fredag til byen Katsina efter at være blevet befriet af sikkerhedsstyrker.

Tv-optagelser viste drengene, hvoraf mange var iført lysegrønne uniformer, ankomme til byen i busser. De virkede udmattede, men så ud til at være i god behold.

- 344 drenge er nu hos sikkerhedsstyrkerne og er flyttet til Katsina, siger Katsinas guvernør, Aminu Bello Masari.

- Jeg tror, at vi har befriet de fleste - hvis ikke alle de bortførte drenge, tilføjer han.

Massebortførelsen af drengene skete sidste fredag, da bevæbnede mænd angreb drengenes skole og tvang hundredvis af dem til at gå med i den store Rugu skov, som er spredt ud over hundredvis af kvadratkilometer i Katsina og to andre delstater.

Der er ingen detaljerede oplysninger om, hvornår og hvordan drengene er blevet befriet.

En gruppe af forældre var i nærheden og ventede på at blive genforenet med deres sønner et andet sted i byen.

- Jeg kunne ikke tro på det, da jeg hørte om det. Ikke før naboerne kom og fortalte mig, at det var sandt, siger Hafsat Funtua, mor til den 16-årige Hamza Naziru.

Få timer før meddelelsen kom, om at drengene var på fri fod, havde det franske nyhedsbureau AFP modtaget en videooptagelse af de bortførte. Den skulle være kommet fra jihadistgruppen Boko Haram, som hævder at stå bag angrebet på skolen.

Boko Haram stod i 2014 bag et lignende angreb mod en kostskole i byen Chibok i det nordlige Nigeria, hvor gruppen bortførte 276 piger.

Kriminelle grupper fik først skylden for angrebet, som forrige fredag blev rettet mod en skole i en landsby i Kankara i delstaten Katsina. Men tirsdag hævdede Boko Haram, at de stod bag bortførelserne.

Skolen ligger flere hundrede kilometer fra Boko Harams base i det nordøstlige Nigeria.

En talsmand for politiet har oplyst, at bevæbnede mænd skød omkring sig med AK-47 automatvåben, da de angreb landsbyen.

Oppositionen i Nigeria havde presset regeringen for at sætte alle kræfter ind på at finde de forsvundne drenge, og der har i årevis været kritik af en ineffektiv bekæmpelse af jihadisterne i Boko Haram.