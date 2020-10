Bedrøvede EU-ledere sender støtte til Frankrig efter angreb

EU's stats- og regeringschefer fordømmer et angreb i Frankrig torsdag.

- Vi er chokerede og bedrøvede over terrorangrebene i Frankrig. Vi fordømmer på det kraftigste disse angreb, som er et angreb på vores fælles værdier, hedder det i erklæringen.

Tidligere torsdag angreb en mand flere personer med kniv i den sydfranske by Nice. I og ved kirken Basilique Notre-Dame, der ligger nær byens havn, dræbte han to kvinder og en mand.

Efter angrebet råbte han "allahu akbar" (Gud er størst, red.), da han blev skudt og såret af politiet.

- Vi står samlet og fast i vores solidaritet med Frankrig, med det franske folk og med Frankrigs regering i vores fælles og fortsatte kamp mod terrorisme og voldelig ekstremisme, skriver de 27 EU-ledere.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, rejste torsdag til Nice, hvor angrebet skete.

Angrebet sker i forlængelse af en voksende konflikt mellem Frankrig og arabiske lande, som har boykottet franske produkter.

Konflikten udspringer af et drab på en lærer i en forstad til Paris for to uger siden. Læreren Samuel Paty havde undervist i ytringsfrihed, og han havde vist karikaturtegninger fra satiremagasinet Charlie Hebdo af profeten Mohammed.

Efterfølgende fordømte Macron drabet. Han sagde, at Frankrig ikke vil bøje sig i kampen mod islamistisk vold. Han forsvarede retten til at tegne karikaturer.

På torsdagens topmøde skal EU-landene tale om håndteringen af coronavirus, som over hele EU blusser op igen. Der ses store stigninger i antal smittede og antal indlagte. Landene vil forsøge at samarbejde bedre.

På EU-plan arbejder man sammen om en vaccine og test for virus. Man forsøger også at koordinere regler for rejseaktivitet i hele unionen.