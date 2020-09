Bedre vejr giver brandmænd på USA's vestkyst en hjælpende hånd

Forbedrede vejrforhold lørdag hjælper amerikanske brandmænd med at bekæmpe rekordstore skovbrande langs USA's vestkyst.

Lavere temperaturer, mindre vind og øget luftfugtighed har således hjulpet med at moderere brandene, som allerede har ødelagt tusindvis af bygninger og tvunget 40.000 indbyggere i Oregon alene på flugt fra deres hjem.

Mindst 17 mennesker er døde - herunder ni i det nordlige Californien.

Mange af brandene er fortsat ude af kontrol. Det gælder blandt andet branden med navnet Creek Fire i det centrale Californien.

Creek Fire har medført evakueringer af tusindvis af mennesker, og brandmændene har kun kontrol med seks procent af den store brand, viser tal fra brandmyndighederne i Californien.

Branden Holiday Farm Fire i det sydlige Oregon er ligeledes ude af kontrol og truer 17.000 hjem og bygninger. Det er på trods af, at roligere vejr har "modereret brandens adfærd", oplyser de amerikanske skovmyndigheder lørdag lokal tid.

Røg fra brandene har medført ekstremt dårlig luftkvalitet i delstaterne Oregon, Californien og Washington. Lørdag rangerer delstatshovedstaden i Oregon, Portland, som nummer et på listen over storbyer i verden med den værste luftkvalitet.

Det viser tal fra IQ Air.

I Californien har brandene brændt 1,3 millioner hektar land ned siden januar. Det er 26 gange mere land end på samme tidspunkt sidste år.

I Oregon har skovbrandene brændt mere end 400.000 hektar land ned og 240.000 hektar i Washington.

Guvernør i Oregon Kate Brown sagde fredag, at adskillige mennesker fortsat er savnet, og at delstaten forbereder sig på et stort antal døde.

Samtidig sagde direktøren for redningsmyndighederne i Oregon, Andrew Phelps, på et pressemøde, at myndighederne "forbereder sig på massedødsfald baseret på det, vi ved, og antallet af bygninger, der er gået tabt".