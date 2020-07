Brandvæsenet er blevet indsat i Melbourne for at omdele fødevarer til isolerede beboere i virusramte områder.

Beboere i virusramte Melbourne føler sig som indespærrede dyr

3000 beboere i den virusramte millionby Melbourne er sat under Australiens strengeste restriktioner.

Mens alle Melbournes indbyggere er under lockdown og har begrænset mulighed for at forlade hjemmet, må de 3000 beboere fra ni boligblokke i Flemington og North Melbourne ikke forlade deres hjem under nogen omstændigheder.

Det skriver BBC.

Det sker efter en stigning i antallet af nye coronavirustilfælde i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger. En stor del af de nye tilfælde knytter sig til de ni store boligblokke.

Billeder fra området viser, hvordan beboere har sat sedler op i vinduerne med håndskrevne beskeder som "Jeg er spærret inde" og "Behandl os som mennesker - ikke indespærrede dyr".

Flere end 100 politibetjente blev sendt til boligområderne, umiddelbart efter at bliv-hjemme-ordren blev annonceret af Victorias premierminister, Daniel Andrews, i weekenden.

Indbyggerne i de øvrige områder i Melbourne må fortsat forlade hjemmet for eksempelvis at handle, motionere og tage på arbejde.

Flere beboere fra de ni boligblokke er blevet stoppet af politiet uvidende om forbuddet, da de forsøgte at forlade beboelsesområdet.

I et officielt brev, der ifølge BBC er sendt til beboerne, står der, at den hårde nedlukning vil vare mellem 5 og 14 dage.

Størstedelen af beboerne i de berørte områder i Flemington og North Melbourne har en lavindkomst, og flere af dem har begrænset kendskab til engelsk.

Mange er migranter fra Afrika, Vietnam og Kina, skriver BBC.

Premierministeren beskriver borgerne som nogle af de mest sårbare mennesker i delstaten.

Sundhedsmyndigheder i Victoria oplyser, at isoleringen af beboerne er nødvendig for at inddæmme smittespredningen af coronavirus.

Mange af beboerne har dog følt sig vrede og forundret over myndighedernes handlinger.

- Mange af os fandt ud af det (nedlukningen, red.) gennem tv. Det var ikke respektfuldt eller værdigt for os at blive informeret sådan, siger Dima Abdu, der er studerende og bor i et af de berørte boligområder.

- Så snart premierministeren annoncerede det, stod politiet herude og fortalte os, at vi ikke kunne forlade området. Folk var chokeret og kede af det og tænkte: "Hvad har vi gjort galt?", siger Dima Abdu videre.

Sundhedspersonale udfører systematiske test af alle beboerne i boligblokkene, og det seneste døgn er 75 af dem blevet testet positive med coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I hele delstaten Victoria blev der tirsdag registreret 134 nye smittetilfælde.

Australien har generelt klaret sig bedre end mange andre lande under pandemien med knap 8900 smittede og 106 coronarelaterede dødsfald.