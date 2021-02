Bayerns ministerpræsident venter forlænget nedlukning

Det siger Markus Söder, der er ministerpræsident for Bayern, forud for et møde onsdag mellem lederne af Tysklands 16 delstater og kansler Angela Merkel.

Tyskland risikerer at blive overskyllet af en tredje coronabølge, hvis den nuværende nedlukning bliver ophævet.

Deltagerne i mødet skal drøfte, om restriktionerne skal lempes fra 15. februar, eller om nedlukningen, der begyndte i midten af december, skal forlænges.

- Grundlæggende tror jeg, at nedlukningen bliver nødt til at blive forlænget, siger Söder i et interview med tv-stationen ARD søndag.

- Det giver ikke mening at afslutte den nu. Forestil dig, at vi åbner det hele i et hug, og så havner vi i en situation om to-tre uger, som måske er endnu værre, end det vi har set tidligere. Begår vi en fejl nu, så vil vi få en tredje bølge, lyder det fra Bayerns ministerpræsident.

Han tilføjer, at onsdagens møde dog skal resultere i en eller form for køreplan for en vej ud af nedlukningen. Deltagerne skal blive enige om, hvordan det skal ske.

Markus Söder er blandt Tysklands mest profilerede politikere og har stor opbakning blandt vælgerne.

Mens Tyskland nærmest fremstod som et forbillede i bekæmpelse af pandemiens første bølge, så kæmper landet stadig med at få en nuværende smittebølge under kontrol.

Tyskland har siden udbruddets begyndelse for cirka et år siden registreret næsten 2,3 millioner tilfælde af coronasmitte og over 61.600 dødsfald.