Bayerns kristelige demokraters partileder overlever valgnederlag

Seehofer blev genvalgt med 83,7 procent af stemmerne ved partikongressen i Nürnberg. For to år siden blev han valgt til posten 87,2 procent af stemmerne.

CSU er det bayerske søsterparti til forbundskansler Angela Merkels kristelige demokrater i CDU, men partiet distancerer sig på nogle områder fra deres allierede i de øvrige delstater.

I sin tale på kongressen lørdag lagde Seehofer vægt på, at indvandringen skal begrænses i Tyskland.

- Vi har brug for en begrænsning af indvandringen, hvis integrationspolitikken i vort land skal lykkes. Vi er et kristeligt præget land, og vi vil forblive et kristeligt præget land. Det er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet, sagde han.

Seehofer afviste kritik af den flygtningepolitik, som CSU står for.

- Vi lader os ikke bagvaske. CSU er et parti, som er åbent over for verden, men det varetager også nationale interesser, og de interesser, som den herboende befolkning har, siger han.

CDU og CSU indleder i begyndelsen af januar sonderende koalitionsforhandlinger med socialdemokraterne i SPD.

- Hvorvidt forhandlingerne vil føre til dannelse af en regering, er et åbent spørgsmål, siger SPD-lederen Martin Schulz, som tidligere har afvist at danne endnu en regering med Merkels kristenkonservative alliance.

Afvisningen kom efter et katastrofalt parlamentsvalg for partiet i september, som fik SPD-lederen til at erklære, at partiet nu ville gå i opposition.

Lidt modstræbende indvilgede SPD i at genoverveje situationen, efter at Merkels forhandlinger med to mindre partier kollapsede i sidste måned.I SPD's bagland er der udbredt skepsis mod at indgå i endnu en koalition med CDU.

Den store koalition, som konstellationen bestående af SPD og CDU/CSU kaldes, sad fra 2013 og frem til valget.