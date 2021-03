Barrikaderede demonstranter forlader distrikt i Yangon

Hundredvis af unge demonstranter, der har været holdt fanget af sikkerhedsstyrker i et distrikt i Yangon natten over, har fået lov til at forlade området.

Meldingen kommer i kølvandet på opfordringer fra vestlige lande og FN om at frigive demonstranterne.

Tusinder af mennesker trodsede natten til tirsdag et natligt udgangsforbud i Yangon for at vise deres støtte til de unge demonstranter, som var blevet trængt op i en krog af sikkerhedsstyrker.

Ungdomsaktivist Shar Ya Mone fortæller ifølge Reuters, at hun har opholdt sig i en bygning sammen med 15-20 andre natten over.

En anden demonstrant skriver på sociale medier, at gruppen var i stand til at forlade området omkring klokken fem tirsdag morgen, da sikkerhedsstyrkerne trak sig tilbage.

Mandag opfordrede FN's generalsekretær, António Guterres, militæret i Myanmar til at frigive hundredvis af demonstranter, som angiveligt blev holdt fanget i lejlighedskomplekser i Yangon, hvor sikkerhedsstyrker slår hårdt ned på protester mod militærstyret.

- Generalsekretæren opfordrer til maksimal tilbageholdenhed og en sikker frigivelse af alle uden brug af vold eller anholdelser, sagde talsmand for Guterres Stéphane Dujarric ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Mange af dem, der er fanget, er kvinder, der marcherede fredeligt på kvindernes internationale kampdag, tilføjede han med henvisning til den verdensomspændende kampdag 8. marts.

Ifølge FN's Menneskerettighedskontor "begyndte politiet at skyde og foretage anholdelser" i Yangon omkring klokken 22.00 mandag.

FN oplyser ifølge BBC, at de omkring 200 personer blev afskåret fra at forlade et område på tværs af fire gader i Sanchaung-distriktet i Yangon.

Samtidig ransagede politiet huse i området på jagt efter udefrakommende.

Myanmar har været kastet ud i uro siden 1. februar, hvor militæret afsatte den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi ved et kup, hvilket udløste masseprotester mod det nye militærstyre.

Politiet og militæret har reageret med en voksende brutalitet over for demonstranterne. Flere end 50 mennesker er blevet dræbt, mens næsten 1800 er blevet anholdt.