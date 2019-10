Barnier får grønt lys til intense brexit-forhandlinger

- Dermed tages der hul på en ny fase af intense og hemmelige forhandlinger i et forsøg på at nå frem til en aftale, siger to højtstående diplomatiske kilder til Reuters.

Samtidig skriver The Guardian, at Barnier har fået mandat til "tunnelforhandlinger", som dækker over en mere omfattende og ny forhandlingsfase.

Tunnelforhandlingerne giver forhandlerne mulighed for at forhandle mere frit, uden at detaljer slipper ud.

- Det er en tunnel med et meget lille lys for enden af den, pointerer den ene højtstående diplomat og antyder, at der ikke er så meget håb igen for enden ifølge EU's vurderinger.

Det er planen at få en brexit-skilsmisseaftale på plads før den 31. oktober, hvor Storbritannien skal træde ud af EU.

EU-præsident Donald Tusk siger, at han har modtaget "lovende signaler" om brexit fra Irland premierminister, Leo Varadkar. Varadkar siger ifølge Tusk, at en brexit-aftale stadig er mulig.

Den britiske brexit-minister, Steve Barclay, har netop genoptaget forhandlinger med Barnier.

Michel Barnier kalder fredag et møde, som han havde med Barclay tidligt fredag for "konstruktivt", men han nedspillede forhåbninger om, at der kunne komme en aftale i stand hurtigt.

- Vi havde et konstruktivt møde med Steve Barclay og det britiske team, og jeg vil nu orientere de 27 EU-ambassadører og brexit-styringsgruppen i EU-Parlamentet, siger Barnier.

- Jeg har allerede sagt, at brexit er som at bestige et bjerg, og det er nødvendigt med årvågenhed, beslutsomhed og tålmodighed.

Barnier afviser at uddybe yderligere i henhold til mulighederne for at få en aftale inden et afgørende EU-topmøde i næste uge.