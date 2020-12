Barnier: Vi har sikret et brexit i god ro og orden

EU's chefforhandler, Michel Barnier, siger tirsdag, at den indgåede handelsaftale mellem Storbritannien og EU er "en lettelse", og at aftalen sikrer stabilitet for mennesker og virksomheder. "Vi har sikret et brexit i god ro og orden", siger Barnier til radiostationen Franceinfo.

Foto: Francois Walschaerts/Ritzau Scanpix