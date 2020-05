Banksy hylder sundhedspersonale med nyt værk på hospital

Et værk af den mystiske britiske kunstner Banksy er onsdag blevet udstillet på det britiske Southampton General Hospital som en hyldest til sundhedspersonale, der kæmper mod coronavirus.

Det skriver BBC.

Værket viser en lille dreng i t-shirt og overalls, der har udskiftet sine sædvanlige heltefigurer, Batman og Spiderman, med en figur af en sygeplejerske med ansigtsmaske på.

Sygeplejersken har en kappe på og strækker armen frem i en klassisk Superman-positur.

Værket vil være udstillet indtil efteråret, hvorefter det vil komme på auktion. Pengene skal gå til det britiske sundhedsvæsen.

Billedet er i sort-hvid, men på sygeplejerskens forklæde er et rødt kors.

Ifølge BBC efterlod Banksy en lille besked til hospitalsarbejderne sammen med det én kvadratmeter store værk, som har fået navnet "Game Changer":

- Tak for alt det, som I gør. Jeg håber, at dette lysner stedet lidt op, også selv om det er i sort-hvid, står der på sedlen.

Paula Head, hospitalsleder på Southampton General Hospital, glæder sig over maleriet, som vil kunne ses af ansatte og patienter på hospitalets anden sal.

- Det vil virkelig blive værdsat af alle på hospitalet, når folk for et øjeblik stopper op i deres travle liv for at reflektere over og værdsætte dette stykke kunst, siger hun ifølge BBC.

- Det vil uden tvivl højne moralen for alle, der arbejder her, og som er under behandling.

Banksy begyndte som graffitimaler i byen Bristol og er blevet kendt for street art med et glimt i øjet - blandt andet værker af to kyssende politimænd og en demonstrant, der kaster med blomster i Jerusalem.

Hans sande identitet er efter mange års spekulation fortsat ukendt.

Briten har derudover markeret sig som provokatør.

For eksempel lod han ved en happening i 2018 værket "Girl With Balloon" makulere sig selv foran de måbende tilstedeværende i auktionshuset Sotheby's, lige efter at hammeren var svunget.