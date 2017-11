Bangladesh vil flytte 100.000 flygtninge til ubeboelig ø

Regeringen i Bangladesh vil forvandle en øde ø til et foreløbigt hjem for flere end 100.000 rohingyaer, der flygtet fra voldshandlinger i nabolandet Myanmar.

Det skete, blot få dage efter at Myanmar havde underskrevet en aftale, der skal sikre, at man kan begynde hjemsendelsen af flygtningene inden for to måneder.

Planlægningsminister i Bangladesh Mustafa Kamal siger, at det vil tage tid at sende tusindvis af flygtninge tilbage til Myanmar. Derfor skal der findes en midlertidig løsning.

Han siger, at planen om at huse 100.000 flygtninge på øen Thenger Char vil være klar i 2019.

- Mange rohingyaer lever under frygtelige forhold, siger Mustafa Kamal ifølge nyhedsbureauet Reuters. Han kalder den massive flygtningestrøm for en trussel for både sikkerheden og miljøet.

Initiativet møder stor kritik fra menneskerettighedsgruppen Amnesty International.

- Det ville være en forfærdelig fejl at flytte rohingya-flygtningene til en ubeboelig ø, der ligger langt fra andre flygtningelejre og er udsat for oversvømmelser, udtaler Biraj Patnaik, der er direktør for Amnesty International i Sydøstasien, i en pressemeddelelse.

Flere end 620.000 rohingyaer har søgt tilflugt i Bangladesh, efter at militæret i Myanmar lancerede en modoffensiv mod det muslimske mindretal i Rakhine-staten sidst i august.

Bangladeshs udenrigsminister, Abul Hassan, appellerede allerede i september om international hjælp til at få transporteret de mange flygtninge til Thenger Char.

Thenger Char ligger to timers sejlads fra den nærmeste flygtningelejr. Øen bliver ofte oversvømmet under monsunsæsonen fra juni til september.