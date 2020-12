Bangladesh flytter 1600 rohingyaer til udsat og lavtliggende ø

Knap en million rohingya-muslimer - hvoraf de fleste flygtede fra en militæroffensiv i nabolandet Myanmar for tre år siden - lever i flygtningelejre i det sydøstlige Bangladesh.

Bangladesh vil flytte 100.000 af dem til en ø i Den Bengalske Bugt, som ifølge kritikere er meget udsat for oversvømmelser og cykloner.

Ifølge menneskerettighedsgrupper er flere af de flygtninge, der er blevet sendt ud på øen fredag, blevet tvunget afsted med trusler eller lokket afsted med løfter om goder.

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, har fredag understreget, at rohingya-flygtninge skal kunne træffe frivillige og informerede beslutninger om, hvorvidt de vil overflyttes til øen.

Det siger UNCHR-talsmand Babar Baloch ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Organisationen står klar til at evaluere forholdene på øen for at sikre, at det er et "sikkert og bæredygtigt sted for flygtningene at leve", hvis myndighederne i Bangladesh vil give tilladelse til det.

I Amnesty International er chef for Sydøstasien Saad Hammadi meget bekymret over situationen.

- Myndighederne burde omgående stoppe flytningen af flere rohingyaer til Bhashan Char og sende dem, der allerede er flyttet ud på øen, tilbage til fastlandet, siger han i en pressemeddelelse.

Han understreger samtidig, at det er afgørende, at landets myndigheder lader FN og uafhængige organisationer undersøge forholdene på øen, før der sendes flere personer derud.

Rohingyaerne er et etnisk muslimsk mindretal i Myanmar, der især holder til i Rakhine på vestkysten ved Den Bengalske Bugt.

I august 2017 blev 740.000 af dem tvunget til at flygte til nabolandet Bangladesh af en militær offensiv mod deres område.