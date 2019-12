Bangladesh beskyldes for at nægte rohingyaer skolegang

Menneskerettighedsorganisationen opfordrer til, at restriktionerne ophæves.

I den 81 sider lange rapport konkluderer den New York-baserede organisation, at omkring 400.000 rohingya-børn er udelukket fra at modtage undervisning under den bangladeshiske studieordning eller fra skoler uden for deres lejre.

I august 2017 blev over 700.000 etniske rohingya-muslimer tvunget til at flygte ind over grænsen til Bangladesh, fordi rohingyaer blev udsat for massedrab og andre grusomheder af Myanmars militær.

Over en million rohingya-flygtninge lever nu i Bangladesh. Langt de fleste er kvinder og børn.

- Bangladesh har gjort det klart, at landet ikke ønsker, at rohingyaerne skal blive på ubestemt tid. Men at fratage børn deres uddannelse forværrer bare skaden på børnene og vil ikke løse flygtningenes situation hurtigere, siger Bill Van Esveld fra Human Rights Watch.

Restriktionerne blev indført som en del af den bangladeshiske regerings uformelle uddannelsesprogram.

Ifølge programmet forventes rohingyaerne at vende tilbage til Myanmar inden for to år, og derfor afviser Bangladesh at tilbyde lokal undervisning, som kan fremme integrationen af rohingyaer i landet.

- Regeringen i Bangladesh reddede utallige liv ved at åbne sine grænser og sørge for sikkerhed til rohingyaer, men den er nødt til at sætte en stopper for sin tåbelige politik om at blokere for uddannelse til rohingya-børn, siger Bill Van Esveld, der er direktør for børns rettigheder i Human Rights Watch.

Ifølge USA er det usikkert for rohingya-flygtninge at vende tilbage til Myanmar.