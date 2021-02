Bandeleder og fængselschef dør under 400 fangers flugt i Haiti

25 personer har mistet livet under en opstand i et fængsel i Haiti torsdag, hvor det lykkedes over 400 indsatte at flygte fra fængslet.

- Blandt de omkomne var almindelige borgere, der blev dræbt af fangerne under deres flugt, siger Exantus på et pressemøde.

Han tilføjer, at fredag morgen lokal tid var 1125 af fængslets 1542 indsatte i deres celler. Dermed var 417 fortsat på fri fod.

En af de omkomne fanger er en bandeleder ved navn Arnel Joseph.

Han blev fredag standset ved en politikontrol cirka 120 kilometer nord for fængslet, der ligger i udkanten af hovedstaden Port-au-Prince.

- Arnel Joseph blev dræbt, da han gik til angreb på en politipatrulje, som havde standset den motorcykel, han kørte på. Politiet svarede igen, og Arnel Joseph er død, oplyser kommunikationsministeren.

Joseph, der angiveligt var leder af en af Haitis største kriminelle organisationer, blev anholdt i 2019. Han forsøgte i juli sidste år at flygte fra fængslet. Få dage forinden havde han informeret om sin flugtplan på sociale medier.

Under en tidligere afsoning for drab lykkedes det ham to gange, i 2010 og 2017, at undslippe fra et andet fængsel i Port-au-Prince.

Torsdagens fangeflugt fandt sted fra det topsikrede fængsel Croix-des-Bouquets. Det er opført med økonomisk bistand fra Canada og blev indviet i 2012. Fængslet er bygget til at huse 872 indsatte.

Haiti, der er blandt verdens fattigste lande, udgør cirka en tredjedel af den caribiske ø Hispaniola. Den Dominikanske Republik udgør resten af øen.