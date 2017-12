Balletskole i New York suspenderer Peter Martins midlertidigt

Den danske balletstjerne Peter Martins, der er mangeårig leder af den verdensberømte New York City Ballet, har fået midlertidigt forbud mod at undervise sin ugentlige klasse på American Ballet School.

Det skriver The New York Times.

Beskyldningen kommer i kølvandet på en lang række beskyldninger om sexchikane i amerikansk kulturliv, hvor især filmbranchen har været ramt. Anklagen mod den 71-årige Martins er dog foreløbigt kun fremsat i et anonymt brev.

- Vores studerendes sikkerhed og velbefindende er vores absolutte førsteprioritet, oplyser American Ballet School i en erklæring ifølge The New York Times.

Balletskolen tilføjer, at den "for nylig modtog et anonymt brev, hvori der bliver fremsat generelle og uklare beskyldninger om seksuel chikane begået i fortiden af Peter Martins på både New York City Ballet og skolen".

- Vi har sammen med New York City Ballet omgående involveret et uafhængigt advokatfirma, som specialiserer sig i sådanne sager, for at gennemføre en grundig undersøgelse. Også selv om brevet er anonymt, og det mangler detaljer.

American Ballet School understreger i udtalelsen, at undersøgelsen indtil videre ikke underbygger påstandene i brevet eller har fundet nogen grund til at være bekymret for de studerendes sikkerhed.

Samme melding lyder fra New York City Ballet.

- Den igangværende undersøgelse har ikke underbygget påstandene, oplyste talsmand for balletten Rob Daniels mandag aften.

Talsmanden tilføjer, at Peter Martins fortsætter i stillingen som balletmester på New York City Ballet.

Da The New York Times kontakter den 71-årige dansker om den anonyme beskyldning, svarer han, at balletkompagniet allerede er i gang med at undersøge sagen, og at han ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Peter Martins fik sin debut på Det Kongelige Teater i 1964.

Samme år, som han blev solodanser på den hjemlige scene, blev han tilbudt hovedrollen i George Balanchines "Apollo" i New York City Ballet. Rollen blev begyndelsen på en lang karriere hos det berømte balletkompagni.

Der gik ikke længe, før han blev udnævnt til solodanser og på den måde skrev sig ind i verdenseliten blandt balletdansere.

I 1981 udnævnte Martins chef, George Balanchine, danskeren til balletmester sammen med ham selv og to andre.

To år senere ved Balanchines død overtog Martins ansvaret sammen med kollegaen Jerome Robbins, som trak sig i 1989. Siden har Peter Martins stået i spidsen for den verdensberømte ballet.