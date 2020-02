Balkan-lande rykker nærmere EU med ny optagelsesprocedure

Nordmakedonien og Albanien er rykket et skridt nærmere EU, efter at EU-Kommissionen har fremlagt et udkast til en ny metode for EU-optagelse. Det gælder også for Danmark, som dog fortsat har betydelige forbehold.

Frankrig har signaleret, at metodeændringen kombineret med positive rapporter for de to lande kan få Frankrig til at godkende en optagelsesproces.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ser forslaget som lovende.

- Der ligger nogle gode tanker i EU-Kommissionens reformforslag, og det er noget, som vi byder velkommen fra dansk side, siger Kofod.

Der lægges blandt andet op til, at optagelsesprocessen skal kunne spoles tilbage, så kandidatlandet, hvis fremskridt ikke ses, igen skal bevise, at det efterlever krav.

For Danmark er københavnskriterierne fra 1993 vigtige.

De omfatter politiske og økonomiske krav, herunder punkter som retsstat, demokrati og beskyttelse af mindretal, men også at landet har en fungerende markedsøkonomi.

- At man starter optagelsesforhandlinger, er ikke nogen garanti for, at man bare går fremad og bliver medlem om et øjeblik. Tværtimod skal vi have strenge krav til, at man opfylder kriterierne, siger Kofod.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som har ført an i modstanden mod at åbne optagelsesforhandlinger med de to lande på Balkan, sagde i weekenden, at han vil acceptere, at forhandlinger indledes, hvis de er klar.

Han henviste til EU-Kommissionens rapporter om fremskridt i de to lande. De rapporter ventes i marts.

Kommissionen har tidligere konstateret, at landene er parat, og kommissionsformand Ursula von der Leyen sagde søndag om målet:

- Vi ønsker at bane vejen for, at Albanien og Nordmakedonien indleder optagelsesprocessen - om muligt før topmødet i Zagreb (i maj, red.).

Danmarks udenrigsminister vil ikke komme med løfter til de to lande. Men han understreger, at Danmark vil fastholde, at det skal være meritbaseret. Hvis landene vurderes klar, så skal forhandlinger også indledes.

Spørgsmålet er så, om Danmark vil være enig og vurdere, at de to lande er klar, hvis EU-Kommissionen konkluderer det i rapporterne.

Kofod siger, at regeringen vil studere disse "rapporter nøje".

- Der er ingen tvivl om, at der er store udfordringer. Det gælder på retsstat, korruption, organiseret kriminalitet og på økonomiske reformer. Der er meget, der skal gøres, siger han.

Han siger samtidig, at de to lande har gjort store bestræbelser på at få vedtaget de nødvendige reformer.

Søndag vedtog parlamentet i Skopje eksempelvis en lov om en offentlig anklager. Jeppe Kofod anerkender dette og siger, at det for Danmark er vigtigt, at det ikke kun er vedtagelser, men at der sker faktiske skridt.