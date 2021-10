Baldwin sigtede mod kamera da revolver affyrede

Skuespilleren Alec Baldwin trak en revolver hen over sin krop og sigtede den mod et kamera under en prøve på et filmset, da våbnet affyrede og ramte en filmfotograf i brystet. Filmfotografen blev dræbt.

Ulykken fandt sted torsdag, og det var den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins, der blev skudt og dræbt.

Det skete i den amerikanske delstat New Mexico under optagelserne til westernfilmen "Rust".

Den 48-årige instruktør Joel Souza blev også ramt i skulderen og behandlet på hospitalet og udskrevet igen fredag.

- Joel (Joel Souza red.) oplyste, at de havde Alec (Alec Baldwin red.) siddende på en kirkebænk i en kirkebygning, der fungerede som en kulisse, og han øvede sig på at trække revolveren hen over brystet, lyder det i erklæringen.

- Joel sagde, at han kiggede Hutchins over skulderen, da han hørte, hvad der lød som et piskeslag og derefter et højt knald.

Instruktøren husker derefter "svagt", at Hutchins "klagede over sin mave og greb om sit mellemgulv".

- Joel sagde også, at Hutchins begyndte at snuble bagover, og hun blev hjulpet til jorden, fremgår det.

Fredag kaldte Baldwin, der er er filmens producer og hovedrolleindehaver, drabet en "tragisk ulykke". Efter skyderiet afgav skuespilleren forklaring på den lokale sherifs kontor.

Han samarbejder med politiet om efterforskningen. Ingen er sigtet eller anholdt.

Fotos i amerikanske medier søndag viste skuespilleren, der omfavner filmfotografens enkemand og parrets niårige søn.

Da Baldwin fik overdraget pistolen af en assisterende instruktør var det med forsikringen om, at den var ufarlig. Det fremgår af retsdokumenter i sagen.

Det fremgår ikke af disse, hvor mange skud der blev affyret. Ifølge en fagforening i Hollywood var der tale om et enkelt skarpt skud.

Optagelserne af filmen, der har været i gang siden 6. oktober, blev øjeblikkeligt standset efter ulykken.