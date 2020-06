Bahrain løslader åbenmundet regeringskritiker under ny lov

I 2018 modtog han en dom på fem års fængsel - blandt andet for at kritisere Saudi-Arabiens luftangreb i Syrien og for at tweete om påstået tortur i fængslerne i Bahrain.

På det tidspunkt afsonede Nabeel Rajab allerede en dom på to års fængsel for aktivistisk kritik af styret.

Sagen nåede hele vejen til Bahrains højesteret, hvor dommen blev stadfæstet.

I 2018 vedtog Bahrain dog en lovgivning, der gør det muligt at ændre fængselsdomme til domme, der ikke kræver frihedsberøvelse.

Siden er hundredvis af fanger blevet løsladt under den nye lovgivning.

Nabeel Rajab er dog den første markante regeringskritiker og aktivist, der bliver løsladt.

- Domstolen har endelig besluttet at tilbyde Nabeel Rajab en alternativ dom, siger hans advokat, Mohammed Al Jishi, til Reuters.

Nabeel Rajab har tidligere været præsident for Bahrains Center for Menneskerettigheder.

Han overtog posten, efter at den tidligere præsident, danskbahraineren Abdulhadi al-Khawaja, blev fængslet under Det Arabiske Forår.

Både Abdulhadi al-Khawaja og Nabeel Rajab har ifølge menneskerettighedsgrupper været udsat for tortur og andre krænkelser under deres fængselsophold.