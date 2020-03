Backpackere i Bondi kan have spredt corona i lokalsamfundet

- Vi ved, at der har været et udbrud blandt backpackere i Bondi, og jeg vil gerne takke alle de myndigheder, der har hjulpet os med at inddæmme smitten i backpacker-miljøet, siger sundhedsdirektør i delstaten New South Wales (NSW) Kerry Chant tirsdag ifølge 7 News.

I Bondi i Sydney er der frygt for, at coronavirusset raserer, efter at potentielt smittede backpackere kan have spredt det i hele lokalsamfundet.

Sundhedsmyndighederne i NSW oplyser, at de vil samarbejde med St Vincent's Hospital, der ligger nær Bondi, om at etablere mobile teststeder i det populære turistområde.

Ifølge Kerry Chant skyldes smittespredningen formentlig, at flere personer er kommet i kontakt med en backpacker, før denne backpacker var klar over, at vedkommende var smittet med coronavirus.

- Ud fra et forsigtighedsprincip ønsker vi at teste flere. For at øge antallet af test etablerer vi nogle mobile teststeder, siger Kerry Chant.

Antallet af personer, der er blevet testet, har i løbet af weekenden været faldende i New South Wales. Kerry Chant opfordrer derfor regeringen i NSW til at øge antallet af test i de kommende uger.

NSW har tirsdag bekræftet yderligere 114 tilfælde af coronavirus, hvilket bringer det samlede antal smittede i delstaten op på 2032.

Lørdag var der 212 nye tilfælde efterfulgt af 174 dagen efter og 127 mandag morgen.

Afmatningen er en indikation på, at de foranstaltninger, der er truffet for at hindre smittespredningen, fungerer. Det siger premierminister i NSW Gladys Berejiklian på et pressemøde tirsdag.

For godt en uge siden lukkede myndighederne i NSW den berømte Bondi Beach midlertidigt.

Beslutningen kom, efter at tusindvis af strandgæster fredag den 20. marts, hvor temperaturerne nåede et godt stykke over 30 grader, ignorerede myndighedernes opfordring om at holde afstand til hinanden.

Billeder af den tætpakkede strand gik viralt, og de mange strandgæster fik skarp kritik på sociale medier.

Australiens premierminister, Scott Morrison, opfordrede søndag australierne til at undgå at samles flere end to mennesker ad gangen. Hidtil var grænsen ti personer.

Samtidig blev legepladser, parker og lignende offentlige områder lukket.