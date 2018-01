Bådulykke koster tre skolebørn livet i Indien

29 unge blev reddet under en redningsaktion, som politi og flåden koordinerede. Dermed er alle gjort rede for, siger politibetjent V.J. Sankha.

Ulykken skete ud for Dahanu, der er en by i delstaten Maharashtra.

Tidligere har nyhedsbureauet Press Trust of India rapporteret, at i alt 32 unge blev reddet ved hjælp af fly, helikoptere og både.

Nyhedsbureauet skrev endvidere, at skolebørnene var på udflugt, da ulykken fandt sted.

Moshudi Pervez Sheikh, der er en 17-årig overlevende, fortæller, at båden tippede og sank, da skolebørnene løb over til den ene side for at tage selfies.

Bådulykker sker jævnligt i Indien, hvor mange båder er dårligt bygget og ofte overfyldte.

Samtidig ses der ofte stort på sikkerhedsforanstaltninger som for eksempel at sørge for redningsveste.