Både EU og AstraZeneca erklærer sig som vinder i retssag

EU-Kommissionen siger, at den har fået opbakning til sine krav til AstraZeneca, som skal levere 50 millioner doser inden 27. september.

Både EU og AstraZeneca erklærer sig som sejrherre i et retsopgør om vaccineleveringer.

Men det svenske-britiske AstraZeneca opfatter også afgørelsen ved domstolen som en sejr, da antallet af doser, der skal leveres, er færre end det, som EU krævede.

15 millioner doser skal leveres inden 26. juli klokken 9. Yderligere 20 millioner doser skal leveres inden 23. august, mens de sidste 15 millioner skal leveres senest 27. september. Det skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Hvis den svensk-britiske producent ikke følger den pålagte leveringsplan, skal de betale 10 euro - omtrent 75 kroner - i bøde per dose, som ikke leveres i tide.

EU havde krævet 10 euro per dose per dag, et beløb, som hurtigt ville være steget til mange millioner euro.

EU sagsøgte AstraZeneca for ikke at have leveret det, som var lovet. I første kvartal fik EU kun 30 millioner af de 120 millioner vaccinedoser, der var aftalt.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtrykker tilfredshed med afgørelsen.

- Den bekræfter vores position. AstraZeneca levede ikke op til forpligtelserne i kontrakten. Det er godt at se en uafhængig dommer bekræfte det, siger von der Leyen.