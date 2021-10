Båd med tre nordmænd frygtes at være røget ud over vandfald

En større redningsaktion er natten til mandag i gang ved en elv i den norske by Kvam. Her er tre personer meldt savnet, efter at de tog ud på elven i en robåd og formentlig blev fanget af stærk strøm.

Beredskab har ikke haft kontakt til personerne i robåden, og det frygtes, at de er faldet ud over et vandfald.