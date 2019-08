BILLEDSERIE: Verden demonstrerer for Amazonas

Mumbai, Amsterdam, New York, Santiago. Overalt i verden gik klimaaktivister fredag på gaden for at demonstrere for Amazonas-regnskoven, der lige nu hærges af et rekordhøjt antal skovbrande.

Aktivisterne beskylder den brasilianske præsident, Jair Bolsonaro, for ikke at gøre nok for at beskytte verdens største regnskov.