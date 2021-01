BILLEDSERIE: USA har fået ny præsident og vicepræsident

Ceremonien i Washington D.C. adskilte sig fra andre præsidentielle indsættelser ved, at offentligheden ikke kan møde op som tilskuere.

Det skyldtes først og fremmest coronapandemien. Men også øget sikkerheden, efter at en vred menneskemængde angreb Kongressen for to uger siden.

De anderledes omstændigheder virkede dog ikke til at påvirke humøret hos Biden og Harris. Se billeder fra ceremonien her.