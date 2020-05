BILLEDSERIE: Sort mands død starter voldsomt oprør i USA

Demonstranter holder hænderne i vejret under en protest i Minneapolis fredag over George Floyds død. 46-årige Floyd, der var sort, døde mandag, da en hvid politibetjent pressede sit knæ mod hans hals i adskillige minutter under en anholdelse. På et skilt på billedet ses teksten "Vi forlod aldrig Jim Crow". Jim Crow-lovene var et sæt love i USA mellem 1876 og 1965, der påbød adskillelse mellem sorte og hvide amerikanere på offentlige steder.

Foto: Lucas Jackson/Reuters