BILLEDSERIE: Fire år med Donald Trump i Det Hvide Hus

Trump kaster en af sine ikoniske røde kasketter ud til publikum under et vælgermøde i Michigan oktober 2020. Kasketterne med skriften "Make America Great Again" (MAGA) og "Keep America Great" har været hyppigt brugt af Trump-tilhængere i løbet af Trumps tid som præsident. (Arkivfoto).

Foto: Carlos Barria/Reuters