BILLEDSERIE: Europæiske lande lukker ned

Den spanske regering har iværksat en 15 dage lang nødplan, hvor alle er blevet bedt om at blive hjemme og kun gå ud for at købe madvarer, handle på apoteker eller tage til hospitalet. Barer, restauranter, sportshaller, biografer og teatre er lukket. Her ses et cykelbud i Madrids øde gader mandag.

Foto: Susana Vera/Reuters