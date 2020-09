På verdensplan er mere end 900.000 døde med coronavirus under pandemien. Brasilien er det land med anden flest dødsfald kun overhalet af USA. Her ses coronagrave i Manaus i Brasilien 21 juni 2020. (Arkivfoto)

Artiklen: BILLEDSERIE: Et halvt år med coronapandemien

Det er et halvt år siden, Verdenssundhedsorganisationen erklærede coronavirusset for at være en pandemi.