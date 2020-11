BILLEDSERIE: Amerikanerne stemmer fra bilen og med afstand

Adskillige delstater har i år udvidet mulighederne for at stemme for at undgå spredning med coronavirus. Blandt andet kan vælgere stemme i drive in-stemmebokse.

Valgforskere har spået, at valgdeltagelsen i USA i år kan blive rekordhøj, mens flere amerikanere peger på, at pandemien har stor betydning for, hvordan de stemmer.