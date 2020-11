BBC-censur af julehit møder protester

Shane MacGowan, forsanger i den engelsk-irske gruppe The Pogues, er her fotograferet under en koncert i Hyde Park i London i 2014. Bandet tjener stadig gode penge på julehittet fra 1987. I 2015 rapporterede britiske medier, at "Fairytale of New York" årligt indbringer The Pogues omkring en halv million pund, 4,17 millioner kroner efter vore dages kurs.

Foto: Leon Neal/Ritzau Scanpix