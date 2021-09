BBC beskyldes for hån mod tv-stjernes ofre

Da det efter hans død blev kendt, at han i årtier udnyttede sin berømmelse til overgreb på hundredvis af børn og unge, blev de rystede briter nødt til at tage deres syn på den afdøde, 84-årige tv-stjerne op til revision.

Det var ikke alene hans gravsten, der nu blev fjernet.

Det samme blev respekten og begejstringen for manden, som millioner af briter voksede op med på tv.

Jimmy Savile var vært på BBC's hitlisteshow "Top of the Pops" og på programmet "Jim'll Fix It", hvor seere - oftest børn - skrev ind med deres ønsker, som Savile så opfyldte.

Han var kendt for sit store engagement i velgørenhed på blandt andet hospitalernes børneafdelinger.

Efter sin død er han berygtet som en af Storbritanniens værste pædofile forbrydere.

Nu meddeler BBC, at det laver en dramaserie om Savile. Hovedrollen skal komikeren Steve Coogan have.

BBC kom med meddelelsen i mandags, og den er ikke mødt med udbredt begejstring.

På de sociale medier er der mange kritiske kommentarer.

Specielt fordi BBC ikke standsede ham, selv om de røde lamper blinkede.

Avisen Metro har samlet nogle kommentarer fra de sociale medier.

- BBC brugte årtier på at profitere og beskytte Savile igennem hans liv, uden at der blev taget hensyn til hans ofre. Nu laver de en tv-serie for at profitere og genoplive hans minde uden hensyn til ofrene. Vil de dække over deres medskyld?, skriver en.

- Savile-dramaet er forkert på så mange måder. BBC profiterer endnu engang på hans sag uden hensyn til ofrene og deres smerte. Det er, som om de er stolte af det, skriver en anden.

Steve Coogan siger, at det ikke har været let at sige ja til rollen. Men han siger også til BBC, at det er et intelligent manuskript om en forfærdelig historie, der skal fortælles.

BBC skriver, at der er samarbejdet tæt med personer, som Savile krænkede, for at sikre "følsomhed og respekt".

Sagen om Savile tog fart i oktober 2012 næsten et år efter hans død. Da viste tv-stationen ITV en dokumentar om hans kulsorte side.

Efter programmet stod mange frem og fortalte, at Savile også havde krænket dem. Det var overvejende kvinder, som blev misbrugt af Savile, da de var helt unge.

I 2016 sagde en uafhængig undersøgelse, at ledelsen i BBC forsømte flere muligheder for at stoppe ham.

Og det er måske lige her, at problemet er, mener Robin Aitken, tidligere mangeårig BBC-journalist og kritiker af mediekæmpen i London.

Aitken skriver i en kommentar i The Daily Telegraph, at han ikke er så sikker på, at den rigtige historie vil komme frem i Savile-serien.

Nemlig historien om BBC, der i 1970'erne og 80'erne skabte og promoverede en person, der begik pædofile forbrydelser.

Og at BBC dækkede over det.

Hvorfor vende tilbage til forbrydelsens åsted?, spørger han.

Aitken fortæller om BBC-journalister, der var på sporet af historien om Savile, da han var i live.

De blev stoppet internt.

Han mener, at det nu handler om seertal. Og Savile-dramaet har alt, der skal til.

Men han påpeger også, at der kan være en mere dyster grund: At parkere sagen permanent i kassen med "historiske skandaler".

Uanset manuskriptet vil dramaet ifølge Aitken blive den officielle fortælling om Savile.

Er det tæt nok på de ægte begivenheder, er det muligt at pille lidt ved sandheden.

Han henviser til Netflix-serien "The Crown" om dronning Elizabeths regenttid.

Det er efterhånden sådan, skriver han, at et stort publikum tager serien som et evangelium om kongehuset.