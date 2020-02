BBC: Mindst 210 er døde af coronavirus i Iran

Mindst 210 personer er døde af coronavirus i Iran. Dødsfaldene er ikke sket i et bestemt område, men i forskellige byer rundt omkring i landet.

Det er væsentligt flere end det officielle dødstal for virusset. Det er på 34. Dødstallet ville i så fald være seks gange højere.

En talsmand for det iranske sundhedsministerium afviser dog, at der skulle være 210 personer døde.

Tidligere er det kommet frem, at Irans vicesundhedsminister er blevet smittet med coronavirus. Han blev derefter sendt i karantæne.

Ifølge de officielle opgørelser fra Iran er 388 personer smittet med coronavirus. Samtidig er 73 personer ifølge disse opgørelser blevet helbredt.

Et iransk parlamentsmedlem i byen Qom har tidligere på ugen langet ud efter de iranske myndigheder, da han mente, at myndighederne dækkede over sandheden, skriver BBC.

USA har samtidig forsøgt at række en hjælpende hånd ud.

- Vi har fremsat flere tilbud til Iran om hjælp, sagde den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, til et kongresudvalg i Washington fredag ifølge BBC.