Avisledere om Biden: Han er præsidenten alle har brug for

Fire år præget af kaos og splittelse under præsident Donald Trumps lederskab er slut. Med Joe Biden som USA's nye præsident venter et kæmpe arbejde med at samle amerikanerne og ændre kulturen i Det Hvide Hus.

Det er i hvert fald opfattelsen hos flere af de danske dagblade, som i deres ledere i torsdagsaviserne tager imod den nye amerikanske præsident.

Joe Biden blev taget i ed som USA's 46. præsident onsdag i Washington D.C. At indsættelsen overhovedet blev ført ud i livet, var ikke en selvfølge, påpeger Politikens lederskribent.

- At det overhovedet lykkedes at gennemføre en fredelig magtoverdragelse, var en sejr - og noget, som virkede usikkert indtil for få dage siden.

- USA er såret, det er splittet og det er ikke den almægtige kolos, vi i generationer har været vant til. Men USA har været nede før. Det har været splittet før, lyder det i avislederen.

Der er hos Politiken tiltro til, at Joe Biden vil gøre en forskel.

- Biden vil forsøge at mindske vreden og splittelsen. Alt det raseri og al den konflikt, som Trump pustede til, vil Biden forsøge at skrue ned for.

Jyllands-Posten indleder sin leder med overskriften "welcome back America" - velkommen tilbage, Amerika.

Den nye præsident er "præcis, hvad USA og verden har brug for efter nedsmeltningen under Trump", mener lederskribenten.

I hvert fald hvis Joe Biden er den forholdsvist ordinære og elskelige ældre mand, som han virker til at være.

- Polariseringen har aldrig været værre; politiseringen af alt og alting heller ikke. Biden forekom i sin tale tynget af disse kendsgerninger, men har - som alle præsidenter før ham - en ambition om at samle befolkningen om de samme mål og værdier, skriver skribenten i Jyllands-Posten.

Også Berlingskes lederskribent, Kristian Mouritzen, lægger vægt på opgaven med at forene amerikanerne, som ligger foran Biden.

- Opgaven er enorm ikke bare hjemme i USA, men også rundt om i verden, som ligeledes længes efter at finde det USA, mange elsker.

- Det exceptionelle USA, hvor man tænker stort, rækker efter stjernerne og står vagt om frihed og demokrati, når det svigter rundt om i verden.

Selv om Bidens mest indlysende modstandere er de vælgere og politikere, der støttede Donald Trump og Republikanerne ved præsidentvalget, er han nødt til at omfavne dem, mener Kristian Mouritzen.

- Biden skal ikke blot være præsident for mindretallene, men også for de millioner af hvide, som føler deres position truet i et stadig mere broget USA.

- Det bliver en kamp, men hvis nogen kan gøre det, så er det Joe Biden, skriver Berlingskes lederskribent.