Avisledere om Biden: Alle har brug for netop ham som præsident

Fire år præget af kaos og splittelse under præsident Donald Trumps lederskab er slut. Med Joe Biden som USA's nye præsident venter et kæmpe arbejde med at samle amerikanerne og ændre kulturen i Det Hvide Hus.

Det er i hvert fald opfattelsen hos flere af de danske dagblade, som i deres ledere i torsdagsaviserne tager imod den nye amerikanske præsident.

Joe Biden blev taget i ed som USA's 46. præsident onsdag i Washington D.C. At indsættelsen overhovedet blev ført ud i livet var ikke en selvfølge, påpeger Politikens lederskribent.

- At det overhovedet lykkedes at gennemføre en fredelig magtoverdragelse, var en sejr - og noget, som virkede usikkert indtil for få dage siden.

Lederskribenten understreger, at Biden trods sin sejr overtager et utrolig splittet USA, men at der er tiltro til, at han vil gøre en forskel.

- Biden vil forsøge at mindske vreden og splittelsen. Alt det raseri og al den konflikt, som Trump pustede til, vil Biden forsøge at skrue ned for.

Jyllands-Posten indleder sin leder med overskriften "Welcome back America" Velkommen tilbage, Amerika.

Den nye præsident er "præcis, hvad USA og verden har brug for efter nedsmeltningen under Trump", mener lederskribenten.

- Polariseringen har aldrig været værre; politiseringen af alt og alting heller ikke. Biden forekom i sin tale tynget af disse kendsgerninger, men har - som alle præsidenter før ham - en ambition om at samle befolkningen om de samme mål og værdier, skriver skribenten i Jyllands-Posten.

Også Berlingskes lederskribent Kristian Mouritzen lægger vægt på opgaven med at forene amerikanerne, som ligger foran Biden.

- Opgaven er enorm ikke bare hjemme i USA, men også rundt om i verden, som ligeledes længes efter at finde det USA, mange elsker.

Selv om Bidens mest indlysende modstandere er de vælgere og politikere, der støttede Donald Trump og Republikanerne ved præsidentvalget, er han nødt til at omfavne dem, mener Kristian Mouritzen.

- Biden skal ikke blot være præsident for mindretallene, men også for de millioner af hvide, som føler deres position truet i et stadig mere broget USA.

- Det bliver en kamp, men hvis nogen kan gøre det, så er det Joe Biden, skriver Mouritzen.

Hos Ekstra Bladet mener lederskribenten også, at Biden gør klogt i ikke at glemme de vælgere, der stemte på Trump.

Ellers risikerer han at blive set som en del af den politiske elite, som Trump i sin tid blev valgt på at tage et opgør med.

- Joe Biden vil i så fald blot repræsentere lige præcis en tilbagevenden til det uafklarede, uforløste, stærkt delte og skrøbelige USA, skriver lederskribenten.