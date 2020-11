Det er nødvendigt, at Joe Biden eller Donald Trump får samlet USA's befolkning efter præsidentvalget. Sådan lyder budskabet i flere dansk lederspalter tirsdag. (Arkivfoto)

Avisledere: USA's næste præsident må samle befolkningen

Uanset om næste præsident hedder Biden eller Trump, bliver opgaven at samle USA's befolkning, skriver ledere.

Den vigtigste opgave for USA's næste præsident bliver at samle en splittet amerikansk befolkning igen - både for USA's egen og for resten af den vestlige verdens skyld.

Sådan lyder budskabet i flere lederspalter i danske aviser, før amerikanerne tirsdag går til stemmeurnerne for at vælge mellem præsident Donald Trump og Demokraternes kandidat, Joe Biden.

Valget har delt USA's befolkning i to, og begge fløje frygter, at det kan opløse nationen, hvis modparten vinder.

Det kan ingen være tjent med ifølge Jyllands-Postens leder.

- Det er ildevarslende, når forretningsdrivende skalker deres vinduer af frygt for optøjer og plyndringer på valgnatten, mens andre i fuld alvor taler om risikoen for borgerkrig. Det, verden har brug for i de kommende fire år, er amerikansk lederskab, står der i Jyllands-Postens leder.

Valgkampen har ligeledes været præget af historier om stemmeundertrykkelse, vælgerintimidering og påstande om valgsvindel fra Trump.

Samtidig har coronapandemien og de største raceprotester i USA i årtier afsløret en amerikansk befolkning, der virker mere splittet end nogensinde før.

- Når den ene halvdel af amerikanerne frygter socialisme, og den anden halvdel frygter et diktatur, er der brug for heling og forsoning, står der i Kristeligt Dagblads leder.

Berlingskes leder påpeger, at det ikke kun er den amerikanske befolkning, der har brug for et samlet USA. Det har Danmark, EU og resten af Vesten også.

- Det er USA, som ultimativt garanterer europæisk sikkerhed og respekten for en international orden, hvor Kina ikke bare æder Taiwan. Der er ingen, som er i stand til at gøre lige så meget for demokrati og menneskerettigheder, som USA kan, står der i lederen.

Skal det lykkes Biden eller Trump at samle nationen igen, så kræver det i første omgang, at de begge accepterer resultatet af tirsdagens valg, skriver Ekstra Bladet i slutningen af avisens leder.

- Det bedste vil være en klar og tidlig afgørelse. Om USA og verden så bliver bedre, hvis Trump taber, får vi se.