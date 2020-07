Aviser: Briterne vil suspendere udleveringsaftale med Hongkong

Dermed kan spændingerne mellem briterne og Kina blive øget yderligere, efter at der er blevet indført en såkaldt sikkerhedslov for den tidligere britiske koloni.

Storbritannien ventes mandag at suspendere landets udleveringsaftale med Hongkong.

Det skriver The Times og Daily Telegraph på baggrund af anonyme kilder.

Udenrigsminister Dominic Raab beskyldte søndag Kina for "grove" krænkelser af menneskerettighederne.

Han ventes at meddele suspenderingen i parlamentet mandag.

Udenrigsministeriet har afvist at kommentere.

Den britiske regering har været utilfreds med Kinas håndtering af de prodemokratiske demonstrationer i Hongkong.

Briterne er også af den opfattelse, at Kina ikke har fortalt hele sandheden om coronavirusudbruddet.

Derudover valgte den britiske regering sidste uge at udelukke den kinesiske telegigant Huawei fra at deltage i udbygningen af 5G-netværket i landet.

Alle teleselskaber skal derfor have fjernet alle Huawei-dele fra deres 5G-netværk senest i 2027.

Beslutningen beror på, at Det Nationale Center for Cybersikkerhed (NCSC) ændrede sin risikovurdering af Huawei.

Kina har på den anden side beskyldt Storbritannien for at lefle for USA.

Kommer suspenderingen som ventet, vil den blive meddelt, samme dag som USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, kommer på besøg i hovedstaden London.

Her skal Pompeo både mødes med premierminister Boris Johnson og udenrigsminister Raab.

Forholdet til Kina og Hongkong ventes at være et blandt flere emner på dagsordenen.

Efter to dage i London rejser Pompeo 22. juli til Danmark, hvor han blandt andet skal mødes med statsminister Mette Frederiksen (S).