Avis efterlyser advarselssystemer ved oversvømmelser

Den ansete schweiziske avis Neue Zürcher Zeitung skriver i en leder lørdag, at de katastrofale oversvømmelser i Tyskland og Belgien er en påmindelse om, at ekstreme vejrfænomener som følge af klimaforandringer ikke blot kan imødegås med reduktioner af CO2-udslip.

- Samfundet må også prioritere bedre beskyttelse mod følgerne af den globale opvarmning.

- De spørgsmål om placering af ansvaret, som tyske politikere nu må stilles, kan heller ikke kun dreje sig om nye lukninger af kulkraftværker eller om opførelser af flere nye vindmølleparker, hedder det i lederen med tilføjelsen:

- De må også dreje sig om effektive advarselssystemer for befolkningen mod pludselige voldsomme og farlige oversvømmelser. Det gælder bygning af anlæg, der kan aflede store mængder regn, og som kan beskytte beboelseskvarterer mod oversvømmelser. Og om planlægning og udvikling af bebyggelser og byområder.

Ifølge avisen, er den slags spørgsmål i forbindelse med de negative følger af klimaforandringer ofte tabubelagte.

- Klimaforkæmper frygter at sådanne dispositioner kan misbruges til ikke at gøre mere ved selve klimaforandringerne. Men de, som lukker øjnene for nødvendigheden af beskyttelsesforanstaltninger, fornægter virkeligheden og bringer dermed befolkningen i fare, pointerer Neue Zürcher Zeitung.

Den tyske forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, sagde fredag, at oversvømmelserne i det vestlige Tyskland viser, at der er behov for en målrettet indsats mod ændringerne i klimaet.

- Vi vil kun være i stand til at undgå ekstreme vejrsituationer, hvis vi går ind i en målrettet kamp mod klimaforandringer.

Også EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mener, at det voldsomme vejr bør give stof til eftertanke.

Oversvømmelserne er en "klar indikation på klimaforandringer" og viser behovet for at handle hurtigt, sagde hun fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Antallet af omkomne ved de katastrofale oversvømmelser i Tyskland blive lørdag formiddag opgjort til 133, mens antallet af omkomne i Europa som helhed blev opgjort til 153.