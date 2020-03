Avis: Viruskrisen i Storbritannien vil vare til foråret 2021

Avisen citerer det, der omtales som et hemmeligt notat fra Public Health England (PHE) i en orientering til ansatte ved de britiske sundhedsmyndigheder.

- Op mod 80 procent af befolkningen ventes at blive smittet med Covid-19 i løbet af de næste 12 måneder, mens op mod 15 procent (7,9 millioner mennesker) kan få brug for indlæggelse, står der i notatet.

Covid-19 er navnet på sygdommen, som det nye coronavirus fra 2019 forårsager.

Det er første gang, at sundhedsmyndighederne med ansvar for at håndtere coronavirusset i Storbritannien erkender, at de forventer, at virusset vil være i omløb i op til 12 måneder.

Det er ligeledes første gang, at myndighederne erkender, at coronavirusset vil medføre et allerede hårdt presset sundhedsvæsen en ekstra stor byrde.