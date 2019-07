Avis: USA's efterretningschef vil trække sig

Dan Coats, der er chef for USA's nationale efterretningstjeneste, ventes inden for de kommende dage at træde tilbage.

Efterretningschefen har været på kollisionskurs med Trump på flere områder, skriver New York Times søndag.

Det gælder blandt andet vurderinger af Rusland, Nordkorea og Iran. Men Coats har også kritiseret præsidentens angreb på de amerikanske efterretningstjenester.

Kilder siger til New York Times og til Reuters, at Trump overvejer at udpege det republikanske kongresmedlem John Ratcliffe til at overtage efter Dan Coats på posten.

Ratcliffe, der er valgt i Texas til Repræsentanternes Hus, er en af Trumps tro støtter.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra Ratcliffe eller hans medarbejdere. Heller ikke Dan Coats' kontor er vendt tilbage på Reuters' anmodning om en kommentar.

Da den særlige anklager Robert Mueller i sidste uge vidnede i Kongressens retsudvalg om resultaterne af den såkaldte Rusland-undersøgelse, gik Ratcliffe hårdt til ham med kritik og skrappe spørgsmål.

Dan Coats blev udnævnt af Trump til posten som chef for den nationale efterretningstjeneste. Han har siddet i stillingen siden marts 2017.

Han indtog tidligt en hård linje over for Rusland, som på mange områder ikke stemte overens med Trumps syn på Rusland og præsident Vladimir Putin.

I januar sagde Coats til Kongressen, at det ikke var sandsynligt, at Nordkorea ville opgive sine atomvåben. Dermed modsagde han præsidenten, der havde hævdet, at Nordkorea ikke længere udgjorde en trussel.

Det var også Coats, der bekræftede over for Kongressen, at Iran levede op til sin del af den atomaftale, der blev indgået under præsident Barack Obama. Trump har trukket USA ud af aftalen.

Dagen efter, at Coats havde fortalt Kongressen dette, gik Trump til tasterne og klagede på Twitter over de "passive og naive" amerikanske efterretningsledere, som han opfordrede til at sætte sig "tilbage på skolebænken".