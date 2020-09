Avis: USA overvejer forbud mod bomuld fra kinesisk provins

Det skriver avisen The New York Times på baggrund af tre anonyme kilder, der har kendskab til sagen.

USA's præsident Donald Trumps administration overvejer at forbyde produkter med bomuld fra Xinjiang-provinsen - den provins i Kina med størst bomuldsproduktion.

Overvejelserne skyldes formodede menneskerettighedskrænkelser i den kinesiske provins.

Eksperter fra FN og aktivister har længe anklaget Kina for at tilbageholde op mod en million af det muslimske mindretal uighurerne i lejre i Xinjiang-provinsen.

Gennemføres et forbud i USA, kan det få store konsekvenser for internationale tøjfirmaer.

Xinjiang-provinsen er ifølge statistiksiden Statista den største bomuldsproducerende provins i Kina.

Mange af de største tøjproducenter har varekæder, der kan spores tilbage til Kina.

Endnu vides det ikke, hvor omfangsrigt et eventuelt forbud bliver.

Det står således ikke klart, om det vil gælde alle produkter med Xinjiang-bomuld, og om det vil gælde produkter, der bliver afsendt fra tredjelande.

Ifølge The New York Times kan Trump-administrationen meddele forbuddet allerede tirsdag.

Fagmediet Økonomisk Ugebrev skrev i august, at den danske tøjproducent Bestseller benytter sig af en leverandør, som har uighurer ansat og er sat på en sort liste af USA's handelsministerium.

Ifølge Bestseller er forholdene hos leverandøren Changji Esquel Textile blevet undersøgt, og man har fundet ud af, at uighurer hos selskabet er ansat "på samme vilkår" som andre og uden diskrimination. Det skriver fagmediet.

I 2014 undersøgte mediet Danwatch, om en række danske tekstilvirksomheder vidste, hvor de fik deres bomuld fra, og her svarede kun et mindretal klart ja.

Amerikanske kongresmedlemmer foreslog allerede i marts at vedtage en lovgivning, der skal modvirke, at varer fra Xinjiang-provinsen - og hvor der er brugt tvangsarbejde - ender i USA.

Over de seneste måneder har Trump skærpet tonen over for Kina.

Flere virksomheder er blevet placeret på sanktionslister efter beskyldninger om at have krænket menneskerettigheder og at udgøre en sikkerhedstrussel.