USA's præsident, Donald Trump, skal ifølge kilder have trukket en godkendelse til et angreb mod Iran tilbage torsdag aften. Det skriver The New York Times. (Arkivfoto).

Avis: Trump havde kortvarigt godkendt angreb mod Iran

Ifølge kilder har Trump givet tilladelse til et angreb mod Iran, men har pludselig trukket det tilbage igen.

USA's præsident, Donald Trump, havde angiveligt godkendt et militærangreb mod Iran torsdag aften. Men præsidenten trak pludselig godkendelsen tilbage igen, kort før angrebet skulle have været udført.

Det oplyser højtstående amerikanske embedsmænd med kendskab til sagen på betingelse af anonymitet.

Det skriver avisen The New York Times tidligt fredag morgen dansk tid.

Militærfly var i luften, militærskibe var på plads, men ingen missiler var endnu blevet affyret, da ordren om, at angrebet var afblæst, blev givet, forlyder det.

Det er ifølge kilderne uklart, hvorvidt der stadig er mulighed for, at angrebsplanerne genoptages.

Torsdag nedskød et iransk jord-til-luftmissil en amerikansk drone over Hormuzstrædet. Ifølge Iran krænkede dronen iransk luftrum, men USA siger, at dronen befandt sig i internationalt luftrum.

Det har tidligt fredag morgen dansk tid fået den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA, til at udstede flyveforbud for amerikanske fly i dele af Irans luftrum.

Trump reagerede først på nedskydningen ved at skrive på Twitter, at Iran havde "begået en rigtig stor fejl".

Men efterfølgende har han forsøgt at afdramatisere nedskydningen ved at sige, at dronen kan være skudt ned af en person, der var "ukoncentreret og dum".

Men alligevel skal USA ifølge de anonyme kilder altså have planlagt at ramme "en håndfuld iranske mål" torsdag aften.

Det Hvide Hus og det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, afviser at kommentere sagen, skriver The New York Times.

Det er ifølge avisen uvist, hvorvidt beslutningen om at annullere angrebet skyldes, at Trump har ombestemt sig.

Det kan også skyldes, at Trump-administrationen har bekymringer omkring logistik eller strategi i forbindelse med angrebet, skriver The New York Times.