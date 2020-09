Avis: Trump har ikke betalt indkomstskat i 10 af 15 år

Det viser hans skatteoplysninger for mere end to årtier, som avisen New York Times er kommet i besiddelse af.

I 2016, hvor forretningsmanden fra New York vandt præsidentvalget, betalte han 750 dollar i føderal indkomstskat, skriver avisen. Det samme er tilfældet året efter.

Den primære årsag til, at Trump ikke har betalt indkomstskat, er ifølge New York Times' oplysninger, at han har angivet at have tabt langt større beløb, end han har tjent.

Præsidenten selv betegner artiklen i New York Times som "fake news".

- Jeg har betalt en masse, og jeg har betalt en masse i skat på statsligt plan, siger Trump på en pressekonference natten til mandag dansk tid.

- De skriver kun negative historier, siger han.

Han forklarer, som han også har gjort tidligere, at hans skatteoplysninger er "meget komplekse", og at han ikke kan offentliggøre dem lige nu, fordi de angiveligt er under revision i skattevæsenet.

En advokat for Trumps koncern, Trump Organization, siger i en udtalelse til New York Times, at "de fleste - hvis ikke alle - de fakta ser ud til at være upræcise".

- I det seneste årti har præsident Trump betalt tocifrede millionbeløb i dollar i personskat til den føderale regering, skriver advokaten, Alan Garten, i et svar til New York Times.

Advokaten har ikke haft adgang til at se de skatteoplysninger, New York Times er i besiddelse af.

Trump har længe afvist at fremlægge sine skatteoplysninger.

Der har i årtier været tradition for, at amerikanske præsidentkandidater lægger deres selvangivelser åbent frem for offentligheden. Men det er ikke et krav.

Artiklen i New York Times kommer kun lidt over fem uger, inden at amerikanerne skal stemme ved præsidentvalget 3. november. Her har Trumps modkandidat, demokraten Joe Biden, et forspring i meningsmålingerne.