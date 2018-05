Avis: Taxakonge vil vidne mod Trumps advokat i byttehandel

Det skriver The New York Times, der citerer en unavngiven kilde med kendskab til sagen.

Evgeny Friedman, der er russisk indvandrer og kendes under sit alias, Taxi King, har indgået aftalen med New Yorks justitsminister.

Han erklærede sig tirsdag skyldig i en kriminalsag, der var anlagt mod ham. Han vil nu samarbejde med både føderale og statslige myndigheder for at undgå fængsel.

Udviklingen vil muligvis udløse dybe panderynker hos både Michael Cohen og præsident Donald Trump, skriver The New York Times.

Specialanklager Robert Mueller, der undersøger en formodet hemmelig forbindelse mellem Donald Trumps valgkamp og Rusland, kan bruge de nye oplysninger til at lægge yderligere pres på Cohen for at få ham til at samarbejde med hans efterforskere.

Evgeny Friedman har samarbejdet med Michael Cohen i mange år i forbindelse med deres forretninger i taxabranchen i New York.

Samarbejdet fortsatte, efter Evgeny Friedman fik inddraget sin taxalicens sidste år.

Friedman er anklaget for at have undladt at betale fem millioner dollar i skat. Han er tiltalt for fire tilfælde af skattesnyd og et tilfælde af groft tyveri.

Hver sigtelse har en maksimal strafferamme på 25 års fængsel. Tirsdag mødte han op ved en domstol i delstaten Albany og erkendte sig skyldig i skattesnyd for 50.000 dollar.

Aftalen med anklagemyndigheden indebærer, at Evgeny Friedman undgår afsoning og slipper med en fem års betinget dom.

Michael Cohen stod i begyndelsen af 00'erne i spidsen for en virksomhed med 260 gule taxaer i sit portefølje i New York. Virksomheden havde en årlig omsætning på adskillige millioner dollar, hvoraf en stor andel var i kontanter.

Han ejer stadig 32 taxaer i New York og 22 i Chicago til en vurderet værdi på mindst ti millioner dollar, skriver The New York Times.