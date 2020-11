I begyndelsen af november lukkede Østrig store dele af samfundet i kampen mod coronavirus. Derfor er der i landet udgangsforbud fra klokken 20.00 til 06.00. Dengang erklærede kansler Sebastian Kurz, at der var tale om en "nedlukning nummer to". (Arkivfoto).

Avis: Østrig vil lukke skoler for at bremse smittespredning

Østrig planlægger at lukke helt for den fysiske undervisning i skoler for at bremse smittespredningen i samfundet.

Det erfarer det østrigske nyhedsmedie OE24 fredag ifølge Reuters.

Ifølge mediet vil den østrigske regering lørdag holde et pressemøde, hvor en række strammere restriktioner bliver præsenteret.

Detailhandlen vil i store træk forblive åben. Men shoppingcentre, hvor store mængder mennesker kan stimle sammen, bliver lukket som led i de nye tiltag.

I begyndelsen af november lukkede Østrig store dele af samfundet i kampen mod coronavirus. Derfor er der i landet udgangsforbud fra klokken 20.00 til 06.00.

Dengang erklærede kansler Sebastian Kurz, at der var tale om en "nedlukning nummer to".

De ældste skoleklasser og videregående uddannelser er allerede gået over til onlineundervisning. Og det bliver altså også snart tilfældet for de yngste klasser ifølge OE24.